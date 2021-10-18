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Людмила Князева - кто это?

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Людмила Князева 
Людмила Князева - кто это?

   Из-за ошибки СЕО живого человека принимают за умершего. Наш корреспондент недавно встретился с живым композитором Людмилой Юрьевной Князевой.

Вот что рассказала сама "жертва":--

--" Я не хочу лишаться собственного имени из-за вирусных видео о смерти драматической актрисы Людмилы Николаевны Князевой. Но, если кто-то из меломанов начнет искать мою музыку в интернете, то сразу наткнется на названные вирусные видео, в которых муссируется одна и та же мысль о трагической смерти, найденном теле в луже крови, в разных вариаиях и вызывает грустные и депрессивные чувства. 

Получается. что я вынуждена внести запрет на поиск моего имени на русском языке, так как при наборе латиницей, потисковики выдают правильную информацию о моей личности.

Посмотрите в GOOGL

Поэтому я везде опубликовала официальное обращение ко всем меломанам. любителям музыки и всем, кто меня знает.

- Если будете меня искать, пожалуйста не набирайте мое имя по-русски (а только латиницей -- LIUDMILA KNYAZEVA) , иначе "вражеское" СЕО отправит Вас на ложный путь.

Дело в том, что какой-то ненормальный СЕОшник добавил мои родные русские ключевые слова ко всем вирусным видео о смерти актрисы Людмилы Николаевны К.

И все думают, поэтому, что это я умерла. Но это ложь. Это не так. Я еще пока живу, активно работаю и намереваюсь делать новую редакцию Второй симфонии для оркестра. Потом отдам это произведение в компьютерный набор и опубликую.

Да..\\ и еще...\\\

Назло этому СЕОшнику, выпущу на эту тему новое видео и тоже сделаю его вирусным."

 

Мы разделяем недоумение и негодование Людмилы и хотим обратиться к нашим читателям:

-- А как думаете Вы?

Возможно ли востановить имя живого русского человека, гражданина РФ на русском языке?

Что можно предпринять в этой ситуации?

 

 

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